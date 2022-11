VIVA SERVIZI SPA che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, intende avviare una campagna di promozione all’uso dell’acqua del rubinetto. Per far sì che la campagna informativa sia il più possibile efficace vuole coinvolgere gli utenti in un casting fotografico dal titolo “Mettici la Faccia”.

Partecipare è facile, hai tempo fino alle 23.59 di domenica 27.11.2022. I candidati potranno iscriversi al Casting andando sul sito www.vivaservizi.it/metticilafaccia, inquadrando il QR Code pubblicato, inserendo i dati nel format contenuto in esso e allegando da 1 ad un massimo di 3 foto, in primo piano, scattate con il proprio cellulare.

Non è possibile caricare foto di dimensione superiore a 7 MB.

Le candidature verranno prese in considerazione solo se complete di tutti i dati richiesti, comprese l’accettazione al Regolamento e l’accettazione all’Informativa Privacy. inquadrare il QR code e inviare da 1 a 3 scatti fotografici.

Per consultare il regolamento https://prenota.sql2app.it/sql2app/docs/mettici_la_faccia_Regolamento_Casting.pdf