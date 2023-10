“Abbiamo un governo che finalmente ha una prospettiva, una visione”

Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ad Ancona durante la festa di Fratelli d'Italia per un anno di governo della premier Meloni, premier che in collegamento con le marche e con altre regioni ha inviato un videomessaggio di saluto e commento, ma la festa è stata anche occasione per fare il punto del governo regionale, dopo le turbolenze dell'ultimo periodo.

"Abbiamo un governo che finalmente ha una prospettiva, una visione complessiva, che non è chiamato a dare una risposta nel medio-breve termine, ma che cerca di rilancia il Paese a livello nazionale e internazionale con una visione condivisa".

Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (Fratelli d'Italia), ad Ancona durante l'evento "L'Italia vincente", che si è svolto in collegamento con Roma, per un anno di governo guidato da Giorgia Meloni.

"Questo – ha sottolineato – facilita molto il lavoro delle Regioni e dei Comuni che sono chiamati a dare un contributo in una una visione complessiva.

E' stato un anno importante – ha sottolineato -dove si sono potute gettare le basi per una visione di rilancio del sisema Paese".