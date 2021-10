Nuove telecamere di sorveglianza in arrivo a Porto San Giorgio. Entro fine anno saranno oltre 60 gli occhi elettronici in città. Un Grande fratello che controllerà chi entra o esce dal comune. E chissà che l’utilizzo dell’occhio elettronico non possa rivelarsi utile anche per combattere gli episodi di movida molesta che hanno colpito la città nell’ultimo periodo.