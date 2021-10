Sottoscritti ulteriori 6 mesi di cassa integrazione per cessazione di attività per i lavoratori della Indelfab. La decisione è arrivata questa mattina al termine dell’esame congiunto per l’azienda in fallimento. In collegamento erano presenti il Ministero del lavoro e le Organizzazioni sindacali territoriali, oltre al MISE, il fallimento e le Regioni di Marche ed Umbria. Le Istituzioni presenti si sono impegnate ad attivare tutti i percorsi, su sollecitazione sindacale, per la tutela del patrimonio industriale che la Indelfab rappresenta sui territori coinvolti. Si tratta dei siti di Fabriano e Nocera Umbra, con rispettivamente 258 e 254 lavoratori