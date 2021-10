Guai a confonderli con i pirati informatici, o meglio, con i delinquenti della rete digitale: “Siamo hackers con l’obiettivo di migliorare il sistema”.

Insomma, “non rubano in casa d’altri”, anzi sono per l’abolizione dei lucchetti e delle proprietà intellettuali. In altri termini, sostenitori del software libero, la cui giornata ricade in occasione del 23 ottobre, il Linux Day, in 70 città d’Italia.

Per le Marche l’avamposto è Fabriano, ore 15, nella Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi”, in quello che è stato ribattezzato il “MakerSpace”.

Servizio di Lucio Cristino.