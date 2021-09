Non siamo alla guida di una nave, ma a scuola. All’istituto di istruzione superiore Volterra Elia di Ancona ecco il simulatore navale dell’istituto nautico con un nuovo software aggiornato con le cartografie dei porti di Ancona, Pesaro e Ortone per studiare anche le possibilità di nuovi approdi in banchina. L’importante strumento di studio, utile anche in ambito operativo, è stato presentato nell’ambito degli Italian port days 2021: l’autorità di sistema portuale ha stanziato più di 47 mila euro per rendere più aggiornata la strumentazione, con un finanziamento dal programma di cooperazione europea Italia-Croazia. Un’opportunità di crescita per gli studenti e per il territorio.