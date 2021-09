L’uomo a contatto pieno col mare non ha bombole di ossigeno artificiali ma polmoni naturali, in grado di trasportarlo oltre i 30 metri dotato solo di maschera, pinne e fucile.

Così è per il quarantenne anconetano Giacomo De Mola, neo campione del mondo di pesca in apnea, titolo vinto nella due giorni di Arbatax, in Sardegna, il 19 e 20 settembre.

A festeggiarlo la sua squadra, la Komaros Sub di Ancona.

Il suo messaggio per salvare il mare arriva dopo anni di immersioni.