Lo start del sindaco Stefania Signorini ha messo in marcia oltre 500 persone per la Nonni&Nipoti 2023, la decima edizione della passeggiata ludico motoria di Falconara e riproposta ieri, dopo tre anni causa Covid, dal Gruppo Amici per lo Sport.

Una serata stupenda di sport, inclusione e socialità, in realtà cominciata sin dalle prime ore del pomeriggio con l'animazione per i bimbi in piazza Mazzini e gli spin-off proposti dall'Università Politecnica delle Marche con l'ingegnere Lorenzo Di Carlantonio per l'intelligenza artificiale e il professore David Scaradozzi e l'ingegnere Daniele Costa per la robotica, che hanno permesso ai più piccoli di sperimentare attività orientate al futuro e alla sostenibilità. Presenti anche i ragazzi del Frolla Lab con le loro dolcissime creazioni e il personale dell'Ast di Ancona con la Croce Rossa Italiana per promuovere la cultura della prevenzione.

Dopo la camminata di un chilometro e mezzo tra via Bixio e piazza Mazzini, premiazioni per tutti, cocomero, musica e un omaggio della città consegnato dall'assessore allo Sport Raimondo Baia al maratoneta del deserto, Fabrizio Fabretti, al campione di paratriathlon Matteo Giambartolomei, all'allenatore Roberto Minnetti e all'intramontabile campionessa paralimpica nel getto del peso Assunta Legnante, la quale ha portato un messaggio di vita per tutti.