Dall’Eneide, all’Antigone, alle Metamorfosi. I miti dell’età classica vanno in scena in 18 siti archeologici della regione con la rassegna TAU, Teatri Antichi Uniti. Dal 28 giugno al 20 agosto 38 appuntamenti per una proposta che spazia da proposte della scena nazionale ai lavori di artisti Made in Marche.

Ad aprire il programma il 28 e 29 giugno nel cortile di Palazzo Buonaccorsi l’Eneide, uno spettacolo di RadioTeatro di Luca Violini. Ma le storie del passato saranno anche un’occasione per riflettere sul presente.