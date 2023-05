Sono tanti i beni che servono a chi ha perso ogni cosa, non solo pale e stivali per pulire ma anche cibo e vestiti per tentare di tornare alla normalità. E ognuno aiuta come può.

A Falconara Caritas e Comune hanno avviato, con la collaborazione della Protezione Civile, una raccolta per stare vicino alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione, un primo carico dovrebbe partire a breve.