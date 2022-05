San Ginesio si conferma "borgo degli attori": è pronto a ospitare, dal 18 al 25 agosto, la terza edizione del Ginesio Fest. La prima con la direzione artistica di Leonardo Lidi (vicedirettore e coordinatore della Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino).

Il Ginesio Fest è un progetto ad alto valore culturale legato all’arte del teatro che permette alla comunità di San Ginesio di lasciarsi alle spalle anni complicati e di poter reinventare il proprio futuro in un luogo dove il teatro è sempre esistito e che lega il proprio nome a colui che è conosciuto come il santo patrono degli attori e di tutte le maestranze collegate al mondo dello spettacolo dal vivo.

L’obiettivo del progetto è quello di far diventare l’intero Borgo un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per offrire opportunità di sviluppo a quanti vivono i territori delle aree interne.

Il Ginesio Fest, organizzato nel mese di agosto, è un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli e rifunzionalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio Nazionale San Ginesio “All’arte dell’Attore”, ideato dal grande Remo Girone per celebrare ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere.