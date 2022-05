Presentare i bandi aperti e di prossima emissione, condividere riflessioni e anticipazioni, ascoltare i protagonisti, ovvero agricoltori e istituzioni. Ecco il ciclo di appuntamenti, 7 in tutto, da nord a sud, organizzati dalla Regione Marche per un approfondimento sulle opportunità del Programma di Sviluppo Rurale. Qui siamo ad Arcevia, in provincia di Ancona. Il secondo incontro dopo Macerata Feltria e poi ne seguiranno altri 5 in tutte le province.