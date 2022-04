Si attende una stagione da tutto esaurito a Senigallia e così l'amministrazione comunale anticipa le misure relative alla sicurezza. Sono già arrivati i primi rinforzi per la polizia locale, tre agenti in più in organico, già utili per gli eventi del 25 aprile e del primo maggio. Altri 4 agenti arriveranno poi a giugno, forze necessarie per garantire i controlli in spiaggia dopo la mezzanotte.

E a proposito di spiaggia, non saranno previsti , spiega il primo cittadino Olivetti, i cancelli per chiudere gli stabilimenti. Tra mezzanotte e le 5 Sul litorale Sarà consentito il passaggio quindi, non lo stazionamento. La polizia locale, assicura il sindaco, sorveglierà gli stabilimenti per prevenire atti di valdalismo. Parola d'ordine sicurezza, anche sulle strade.