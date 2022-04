Nervi a fior di pelle ieri al Centro Vaccinale Paolinelli di Ancona. Nelle prime ore del pomeriggio sono state registrate code e persino liti tra persone regolarmente prenotate e persone prive di prenotazione e che per di più hanno tentato di saltare la fila. Da qui l'invito dell'Assessore Saltamartini ad evitare di presentarsi senza essere in possesso di regolare prenotazione.

Qualcuno però avrebbe riferito di essere in possesso di prenotazioni per i giorni di chiusura del centro.

Le persone in coda comunque hanno avuto accesso al vaccino. Nelle tre postazioni del Paolinelli sono state vaccinate 109 persone in tre ore. Ad oggi nelle Marche sono state somministrate 2.167 quarte dosi, di cui 1003 in Provincia di Ancona.