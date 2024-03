Ecco Spark, un’esplosione di migliaia di piccoli fuochi d’artificio rigorosamente organici e biodegradabili al parco Miralfiore di Pesaro, fino a domenica per tre serate dalle 20 alle 23. Una strabiliante performance di luci già vincitrice del Dutch Creativity Awards 2022 e per la prima volta in Italia per Pesaro, capitale della Cultura 2024.