Debutta sabato 23 a Matelica, ‘Intorno al vuoto’, il nuovo spettacolo teatrale di Paola Giorgi, incentrato sul tema dell’Alzheimer. Più che una rappresentazione scenica, una vera e propria sfida quella dell’attrice marchigiana: portare in palcoscenico un argomento delicato e difficile, con l’obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico attraverso quella che è la funzione sociale ed etica del teatro. Una vera e propria operazione di ‘welfare culturale’, che ha il sostegno della Regione Marche, tramite il Bando Cultura, e dell’Assemblea Legislativa delle Marche. Questa mattina (19 marzo, ndr) ad Ancona la presentazione ufficiale alla stampa dello spettacolo che Paola Giorgi, dopo una lavorazione di oltre due anni condivisa con l’amico Saverio Marconi, porta sulle scene con una squadra di grandi professionisti: Gianluigi Fogacci e Fabiana Pesce, co-protagonisti insieme a lei, e la regia di Giampiero Rappa. La produzione è a firma Bottega Teatro Marche, compagnia indipendente marchigiana guidata da Agnese Paolucci, figlia d’arte del compianto Tommaso, in co-produzione con il prestigioso Tieffe Teatro di Milano.

Un lavoro coraggioso, che partirà da teatri ‘gioiello’ delle Marche per approdare poi sulle scene delle principali città italiane a partire da settembre. Intanto si comincia al Teatro Piermarini di Matelica, sabato 23 marzo alle 21.15, quindi si replica al Teatro Comunale di Treia il 24 marzo alle 17.00 e poi a Sassoferrato il 26 marzo alle 21.00. Dopo Pasqua ‘Intorno al Vuoto’ sarà rappresentato ad Ascoli Piceno, Teatro dei Filarmonici, il 6 aprile alle 21.00, per chiudere questa prima carrellata al Teatro La Fenice di Senigallia, con l’importante data del 7 aprile, ore 17.00, alla quale saranno invitate le principali associazioni marchigiane che si occupano di Alzheimer.

Presenti alla conferenza di questa mattina sia il Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini che l’Assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi. ‘Ringrazio Paola Giorgi per questa iniziativa e per aver voluto coinvolgere l’Assemblea Legislativa – ha detto il presidente Latini – Quello dell’Alzheimer è un tema sfidante: è una malattia sociale e trasformarla in chiave artistica permette di conoscere ed affrontare meglio la tematica, darle un’attenzione maggiore. Come Assemblea Legislativa abbiamo due proposte di legge depositate su questo tema’.

‘Intorno al vuoto racconta un progetto importante – ha commentato l’assessore Biondi – molto delicato e sentito. Affrontare l’Alzheimer attraverso il teatro è importantissimo, perché è dimostrato che chi è toccato da questa malattia hanno benefici dall’arte e inoltre il teatro viene valorizzato come luogo con una funzione sociale’. Al tavolo dei relatori anche Maria Boccaccini, Assessore al Turismo di Matelica, comune che ospita la residenza teatrale della compagnia in questi giorni, e Lugi Contisciani, Presidente BIM Tronto, tra i partner dello spettacolo che ha già vinto il Premio Impronta d’Impresa della Camera di Commercio delle Marche.

Lo spettacolo si preannuncia già carico di significati, ma non ha la pretesa (né la volontà) di raccontare la malattia, bensì le persone che si trovano ad affrontarla: malati, ma anche e soprattutto famiglie e caregivers, ancora lasciati troppo spesso soli e senza adeguate reti socio-assistenziali di supporto di fronte alla voragine dell’Alzheimer. ‘Intorno al vuoto’ è, principalmente, una grande storia di amore e consapevolezza, che punta all’obiettivo ambizioso di creare anche tanta Bellezza, sia pure di fronte ad un tema drammatico. Aiutare chi attraversa questa terribile malattia, parlandone in chiave artistica è senza dubbio importante, come sottolinea Alessandra Raccichini, Psicologa UOC Neurologia dell’INRCA, partner scientifico dello spettacolo: ‘Le famiglie sono smarrite di fronte al morbo di Alzheimer, quasi sempre perché non conoscono la malattia. Tutto ciò che ci descrive cosa accade è di grande aiuto. I caregivers passano continuamente dal ‘pieno’ al ‘vuoto’ dei ricordi, finché il vuoto non predomina sul pieno. Questo spettacolo, fin dal titolo, coglie il senso di ciò che si affronta’. E, inoltre, recupera la missione primordiale del Teatro, ovvero essere ‘catartico’: ‘Le persone vanno a teatro perché ad un certo punto si aspettano una trasformazione – ha commentato Giampiero Rappa – attraverso le emozioni che la rappresentazione genera, si identificano e si arricchiscono, escono cambiati. In questo spettacolo ciò avviene, ci si emoziona e ci si commuove, sicuramente si torna a casa con qualcosa in più’.

Una storia dove non ci sono buoni e cattivi, ma dove è vero tutto e il suo contrario: c’è grande amore ma ci sono anche le contraddizioni dei personaggi, che vedono loro malgrado la vita destrutturata pezzo per pezzo a partire dalle parole scelte dall’autrice Benedetta Nicoletti per raccontare questa storia tutta giocata ‘per sottrazione’, dove ad un certo punto è difficile anche per lo spettatore orientarsi tra ciò che è reale e ciò che è ricordo. ‘Il teatro non dà mai verità assolute – spiega il protagonista maschile Gianluigi Fogacci – ma ci aiuta a comprendere quante sfumature ci sono dietro un accadimento. Intorno al vuoto non vuole dare insegnamenti: è un’operazione artistica, di bellezza e talento’. Un luminoso esempio di ‘Welfare culturale’, portatore di benessere e qualità di vita, perfettamente inserito nelle leve dello sviluppo armonioso di una collettività.