Siamo alle porte di Senigallia, tra Borgo Passera e Borgo Bicchia. Due delle frazioni dove scorre il fiume Misa, prima dell'ingresso in città. “Gli argini sono fragili, in balia degli eventi atmosferici e non assolvono più al loro dovere di protezione”, denunciano i rappresentanti del 'Comitato tra i due fiumi'. I motivi del deterioramento? I blocchi che la corrente incontra scendendo verso la foce. Tappi creati dal Misa, erodendo migliaia di metri cubi di materiale ormai sedimentato, che costituiscono una barriera per il fiume che, quando in piena, trova via alternative per scorrere. Lesionando gli argini e finendo, purtroppo, per provocare catastrofi come le alluvioni del 2014 e del 2022.