Una sinergia tra agricoltori e ristoratori per promuovere al meglio il territorio in un percorso che unisce la terra al piatto passando per la cucina, le tradizioni, il saper fare e il saper accogliere. L'obiettivo è valorizzare le eccellenze locali in un viaggio regionale. Gli appuntamenti sono stati presentati in una delle città più turistiche delle Marche, Senigallia che ospiterà il clou degli eventi. Oltre 20 tra marzo, aprile e maggio. Gli altri a Pesaro, Matelica e Monte Roberto. Tutto questo nell'ambito di “Re-Discovery Marche”, progetto di partenariato realizzato nell’ambito del bando regionale “Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola”.