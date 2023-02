Dieci giorni di rinvio. Un breve lasso temporale che non risolve la situazione di Alessandro Moneti e della sua famiglia. Il ragazzo pesarese di 26 anni, costretto su una sedie a rotelle, con genitori e fratello dovrà lasciare comunque la casa in affitto in via per Soria. I proprietari dell'immobile, acquisito all'asta, ne devono entrare in possesso. Oggi sarebbe stato il giorno dello sfratto esecutivo. Che non è avvenuto e senza intervento delle forze dell'ordine