La promessa di rendimenti rapidi, costanti ed elevati, con la quale venivano ripagati gli ignari investitori grazie ai fondi raccolti presso nuovi clienti, secondo le dinamiche del noto 'Schema Ponzi'. Il Comando provinciale di Ancona della Guardia di Finanza ha smascherato un'illecita raccolta di risparmio per circa 15 milioni di euro in cinque anni nell'ambito dell'operazione 'Ghost Broker': sono scattate quattro misure cautelari personali, 14 denunce di promotori finanziari e il sequestro di due società del valore stimato in oltre 18 milioni di euro fra quote, beni e risorse finanziarie.