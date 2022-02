72 pazienti in attesa in una sola notte, dopo un periodo di tranquillità, torna l'incubo sovraffollamento al Pronto Soccorso dell'ospedale di Fermo. Il problema in realtà , spiegano i sanitari, esplode quando pazienti arrivati con altre patologie risultano positivi al tampone. Anche un braccio rotto o un mal di pancia insomma diventano un problema se c'è di mezzo il covid. Nell'ultimo periodo arrivano sempre meno pazienti con il covid, ma aumentano coloro che risultano positivi all'arrivo in ospedale.

Il tampone effettuato all'arrivo dell'ambulanza insomma fa scattare il collo di bottiglia, perchè i pazienti positivi non possono essere collocati in nessun altro reparto che non sia Malattie Infettive, ma i posti a Malattie Infettive sono quasi sempre tutti occupati e così tocca restare al pronto soccorso, sperando che si liberi un posto, con tempi di attesa che arrivano fino a 72 ore ma che in alcuni casi hanno addirittura sfiorato le 100 ore di attesa.

Inutile dire che servirebbero da un lato più posti letto, dall'altro più sanitari ma questo è un discorso vecchio. La speranza immediata del primario Alessandro Valentino è che la pandemia si attenui nei prossimi mesi e che anche coloro che ancora sono titubanti decidano di vaccinarsi.

Servizio di Laura Meda