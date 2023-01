Ci sono voluti 12 mezzi dei vigili del fuoco, 30 uomini e molte ore per domare l'incendio scoppiato nella notte a fermo nel capannone di un'azienda di prodotti alimentari e da forno.

L'allarme poco dopo la mezzanotte, quando alcuni automobilisti di passaggio vedono del fumo provenire da un capannone di via agnelli a fermo, nella zona industriale di Molini-Girola. Immediata l'allerta ai vigili del fuoco. La prima squadra arrivata sul posto dal distaccamento di Fermo si rende subito conto della vastità del rogo parliamo di un capannone di circa 3600 metri quadri, e allerta le squadre degli altri distaccamenti. In poco tempo da Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e persino da Amandola arrivano uomini e mezzi.

Intanto vanno a fuoco farine, margarine, e olii, a fuoco anche i pannelli fotovoltaici presenti sul tetto, crollati a causa dell'incendio. I pompieri lavorano per tutta la notte per domare le fiamme.

Intanto sul posto arrivano anche Polizia di Stato e carabinieri e, nelle prime ore della mattinata i tecnici Arpam per valutare eventuali rischi legati all’ambiente.

Al momento, come specificato sia dal sindaco Paolo Calcinaro che dal comandante dei Vigili del Fuoco Paolo Fazzini, non ci sono elementi che possano far sorgere preoccupazioni. Ad andare a fuoco sono stati soprattutto alimenti, farine e olii vegetali. Nessuna sostanza chimica, quindi. In ogni caso i tecnici Arpam hanno posizionato rilvatori per la campionatura dell'aria nei punti strategici del quartiere. Verranno analizzati i dati a 24 e a 48 ore di distanza dal rogo.

Ancora ingnote le cause dell'incendio, forse potrebbe trattarsi di un rogo accidentale. Fortunatamente nessuna persona si trovava all'interno del capannone, tutti i dipendenti dell'azienda avevano terminato il turno e nessuno è rimasto intossicato o ferito, l'area industriale nella notte è deserta.

Servizio di Laura Meda