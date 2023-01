Tragedia nel pomeriggio a Senigallia, dove una donna di 76 anni ha perso la vita in un incendio. Il rogo si è sviluppato intorno alle 15 in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Di Vittorio.



Per precauzione, una parte del condominio interessato dall'incendio è stata evacuata. Si tratta di 14 famiglie.

Immagini di Antonio Violet