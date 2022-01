Un infinito elenco di tiri in porta, ma non sempre i numeri sono tutto nel calcio. Lo ha capito il Pontedera nell’esordio nel nuovo anno. L’Ancona Matelica sbanca il Mannucci con una rotonda e sonora cinquina che diventa in campionato il risultato più largo conseguito dai dorici, oltre i poker festeggiati a Pistoia e Teramo nel girone di andata. Ecco: in casa biancorossa i conti tornano al termine di una partita in cui cinismo e contropiede, ma anche organizzazione sono state le linee guida. Di contro i padroni di casa ci hanno provato sempre e comunque, trovando sulla propria strada un insuperabile Vitali.