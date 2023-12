Nessun emendamento inserito nella Finanziaria del Governo. Non ci sono soldi stanziati per il terremoto del 2022. 400 le famiglie marchigiane, 131 quelle anconetane, che si ritrovano fuori dalle proprie case, ora inagibili e in alcuni casi sempre più deteriorate a causa degli interventi. All'orizzonte la deadline dell'aprile 2024, quando scadrà lo stato di emergenza. Senza il rifinanziamento, i terremotati rischiano di rimanere col cerino in mano