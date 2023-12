Lanterna Azzurra, i giorni della rabbia e il desiderio di giustizia dei familiari delle vittime. Terzo giorno di requisitoria dei pm. In quel locale che non doveva essere aperto morirono 6 persone. Richieste che vanno da 2 a 6 anni per i 9, tra cui l’ex sindaco di Corinaldo, sotto accusa per reati a vario titolo per la parte autorizzativa per quel locale da ballo che invece era un capannone agricolo. La condanna complessiva chiesta dalla procura è di 49 anni e otto mesi di carcere.