"Giocarsi l'Europa", quella che in gergo è chiamata "Champions", ma all'interno di una competizione non ancora riconosciuta ufficialmente dalle Istituzioni dello sport internazionali. E così, l'European Women's Futsal Tournament, in programma fino a domani, 22 dicembre per la prima volta in Italia e a Falconara diventa l'occasione per fare fronte comune, chiedere pari diritti tra generi e condizioni equiparate tra calcio a cinque maschile e femminile.