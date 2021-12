Quarantene generalizzate, classi intere in Dad e tracciamento rallentato e in ritardo. Il Comitato Priorità alla Scuola si ritrova sotto la sede della Regione Marche per protestare e per chiedere invece l'applicazione del protocollo ministeriale del 3 novembre, quello che prevedeva testing entro 48 ore per tutti gli studenti delle classi in cui sia presente un caso positivo accertato