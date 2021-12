Arriva l’effetto variante Omicron, ufficialmente nelle Marche sequenziata nell’ultimo giorno nel laboratorio di virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, in due casi di persone positivi. Con la maggiore diffusività dell’ultima variante Covid con i contagi e i ricoveri in crescita in tutta Italia sono attese le nuove disposizioni dal Governo per contenere la situazione, come spiega l’assessore alla sanità Saltamartini dopo la conferenza stato-regioni di lunedì.