A Pesaro Continuano le ricerche dell'evaso Federico Marcelli, scappato lo scorso mercoledì dagli arresti domiciliari.

L'uomo era stato condannato per violenza e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne che ora temono per la propria incolumità, "un epilogo atteso – commenta amaramente l'avvocato delle vittime Elena Fabbri – Marcelli doveva stare in carcere".