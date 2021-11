Tutto inizia con più di 140 rullini anonimi in arrivo dall’Olanda avvolti in un foglio di giornale, il Randstad, datato 31 gennaio 1969. Vengono venduti in un’asta on line: se li aggiudica l’associazione culturale Civico Zero nel 2017 e da qui nasce il progetto che ha coinvolto le studentesse e gli studenti dell’istituto podesti calzecchi onesti di Chiaravalle e la mostra nei locali dell’ex Manifattura Tabacchi fino al 28 novembre.