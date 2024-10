Bombe d'acqua, allagamenti, alluvioni. Fenomeni estremi sempre più frequenti nelle Marche, e non solo. Il passaggio repentino dall'estate più calda e siccitosa degli ultimi 50 anni a un autunno già tra i più piovosi che si ricordi è la fotografia del cambiamento climatico in atto. Il professor Passerini dell'Univpm: “E' come se fossimo in guerra, bisogna fare presto per afrrontare l'emergenze”