Ad Ancona un corteo che chiede giustizia per Klajdi Bitri, il ragazzo di 23 anni di origine albanese ucciso con una fiocina lo scorso agosto a Sirolo dopo una banale lite in strada. Ad ucciderlo l’algerino Fatah Melloul, ora in carcere a Montacuto. In testa alla marcia silenziosa il fratello minore di Klajdi, venuto dall’Albania e Lindita Elezi, consigliera regionale della Lega di origine albanese. C’è anche Danilo Battistoni, il padre di famiglia che era in macchina quel giorno e che venne proprio difeso da Klajdi.