SENIGALLIA – Stava facendo colazione assieme al marito, attorno alle 8, quando è morta soffocata all’interno della sua abitazione in strada della Foresta, tra le frazioni di Filetto e Bettolelle a Senigallia. Dramma stamattina per una 77enne, che ha perso la vita per cause ancora in fase di accertamento. L’anziana pare soffrisse di Alzheimer, ma i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire.

All’arrivo dei soccorsi purtroppo è stato possibile soltanto constatare il decesso della donna. I carabinieri della Compagnia di Senigallia assieme ai militari del Sis partiti da Ancona si sono portati sul posto per ricostruire l’accaduto e condurre i primi rilievi. Il marito della 77enne è stato portato in caserma per essere ascoltato. In caserma dovrebbe esserci anche il figlio della coppia, che da quanto emerso stava dormendo al momento della tragedia. Gli inquirenti stanno sentendo entrambi.

Nel frattempo all’interno dell’abitazione dove la donna è morta i carabinieri stanno proseguendo le indagini, anche in attesa dell’arrivo del medico legale.

