La Nazionale Cantanti si allena in Piazza… da "Matti". Grande festa a Matelica: applausi per Moreno e il piccolo Filippo. Stasera la partita, pochi biglietti disponibili rimasti.

Una festa di piazza, di comunità, nel nome della musica e della solidarietà. E' quella andata in scena ier sera (giovedì 20 Ottobre) a Matelica, in una Piazza Dante allestita per accogliere al meglio la Nazionale Cantanti. La squadra, applaudita da centinaia di affezionati, si è allenata in Piazza… da "Matti": i giocatori, tra cui le star Vallesi, Michele Pecora e Moreno, hanno effettuato i famosi sette giri attorno alla fontana grazie ai quali hanno ottenuto la mitica patente "da Mattu".

Gli applausi più calorosi per Moreno, che ha cantato col suo free style omaggiando il pubblico, e il piccolo Filippo, otto anni, bimbo autistico ma che alla batteria ha incantato gli artisti e l'intera piazza.

Stasera la partita, allo Stadio di Matelica. La raccolta fondi è destinata all'Associazione Lulù e il Paese del Sorriso, molto conosciuta e amata a Matelica e non solo. Sono pochi i biglietti disponibili rimasti: info e dettagli sulla pagina Facebook dell'Associazione.

Saranno presenti le telecamere di èTV (conduce Maurizio Socci, ndr). Vi aspettiamo!