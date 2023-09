Estensione fino a 18 mesi come tempo massimo di trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri degli stranieri non richiedenti asilo. Approvazione di un piano, proposto dal Ministero della Difesa entro 2 mesi, per la costruzione di ulteriori CPR (uno per Regione). Anche le Marche, potrebbero quindi essere coinvolte nelle prossime settimane