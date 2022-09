Re Stocco, Edizione 2022. Si è tenuta al Ristorante Giardino – Ancona la decima edizione del concorso, come sempre etichette coperte, per decretare il miglior vino, un bianco e un rosso, in abbinamento al piatto principe della tradizione anconetana: lo stoccafisso. Novità di quest'anno, il voto della giuria popolare. I premi verranno consegnati durante una Cena di Gala che si terrà il 10 novembre prossimo. Per la categoria rossi, la giuria tecnica ha premiato pari merito 2 Rosso Conero: il Julius 2020 di Silvano Strologo e lo Zero 2021 di Moroder. Il miglior bianco per la giuria di esperti è risultato il Murrano 2020, Colli Maceratesi Ribona DOC dei Fratelli Capinera. La Giuria Popolare ha premiato un Bianchello del Metauro, Giglio 2021 dell'Azienda Di Sante.