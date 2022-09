Valutare gli scenari economici e trovare possibili contromosse per affrontare la crisi attuale: ecco le “Visioni d’impresa” titolo e sostanza dell’appuntamento organizzato a Portonovo da Confapi Industria Ancona in collaborazione con Illimity Bank. Tra i relatori anche Corrado Passera, fondatore e amministratore delegato di Illimity. Passera tra tratteggiato le Marche come una regione con un’imprenditoria vera capace di dimostrare energia e che, avendo saputo diversificare, ha distretti più resilienti di altri. La ricetta per futuro è composta da digitalizzazione, conoscenza e credito.