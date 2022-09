Che il temporale autorigenerante sia stato un fenomeno non prevedibile dai modelli, che davano solo allerta gialla, è assodato. Ma cosa è successo dal tardo pomeriggio, quando Cantiano finiva sott’acqua mentre da lì a poche ore i comuni della Valle del Misa sarebbero stati travolti da una sorta di tsunami? In questa fascia temporale si concentra anche il lavoro della procura che indaga per inondazione colposa. I Carabinieri forestali stanno acquisendo i tabulati telefonici. Nella sala emergenze della protezione civile per diverse ore c’è stato solo un operatore.