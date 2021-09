Un altro successo per l’Associazione Culturale Territorio, Tradizione e Tipicità, un’altra serata sold out. 4 cantine del territorio vocate alla produzione del Rosso Conero hanno partecipato con successo all’ultima serata “Il Rosso Conero incontra la cucina marinara” : Azienda Agricola Laila Libenzi, Cantina Mercante, Cantine Moroder, Azienda Conte Leopardi. In cucina Roberta Carotti, chef titolare dell’omonima Trattoria in collaborazione con il padrone di casa, Elio Polenta, Proprietario dell’Agriturismo Accipicchia di Portonovo per un menù che ha riproposto i piatti tipici della tradizione anconetana: stoccafisso e tagliatelle con i moscioli di Portonovo