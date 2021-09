Sono scesi in strada occupando la statale 76 i lavoratori e le lavoratrici del colosso di cappe aspiranti Elica, nell’avvio della mobilitazione in vista dell’incontro col ministro Giorgetti previsto per il 28 settembre. Un appello a ministero e regione: “Garanzie sul lavoro”.

L’assessore al lavoro Aguzzi: “Con la ripresa economica in corso decisione dell’azienda non comprensibile”.

Servizio di Lucio Cristino.