"Il 30 Luglio tutti al Castello, per i bambini del Salesi". L'invito dell'Associazione Raffaello

Ad annunciare l'importante serata di incontro, conoscenza e raccolta fondi la presidente Nazzarena Barboni, mamma del piccolo Raffaello. "Ho perso mio figlio quando aveva solo 4 anni – racconta al nostro Maurizio Socci – grazie all'associazione ho scoperto che c'era un "mondo" fuori dal mio dolore, e che aiutando gli altri potevo sopportare meglio la mia perdita immensa e dare una speranza".

L'associazione mette gratuitamente a disposizione delle famiglie con bambini in cura al Salesi 4 appartamenti per l'ospitalità nel periodo delle terapie, in questi anni ha organizzato viaggi a EuroDisney per i piccoli malati, la musicoterapia, e ha raccolto aiuti anche per i bambini in Africa e al confine Turco Siriano.

Appuntamento il 30 Luglio presso la Rocca D'Aiello (Camerino). Info e prenotazioni a raffaello2003@alice.it o al 3333481124