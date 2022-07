Rivisitando il più noto adagio sarebbe proprio il caso di dire finito un governo se ne fa un altro. Il presidente del consiglio uscente Mario Draghi non fa in tempo ad annunciare di volersi recare al colle per rimettere il mandato nella mani del presidente Mattarella che già scatta il toto data per le prossime elezioni.Tra le più plausibili il 18 e 25 settembre o il 2 ottobre. I partiti fanno il punto e inizia la corsa al voto tra possibili alleanze e partiti da ricostruire.