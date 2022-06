Una questione annosa che pare ora risolta. E’ quella relativa all’area sisma sul credito d'imposta, ovvero il credito verso lo Stato delle imprese che riduce l'ammontare di debiti o imposte dovute. La conferma con la telefonata ricevuta dal presidente Acquaroli da parte dell'eurodeputato Raffaele Fitto. La Commissione Europea ha finalmente autorizzato la misura del credito d'imposta per le imprese del cratere sismico per gli anni 2021 e 2022".

Sempre riguardo l’area del terremoto 2016 sono in arrivo i gruppi elettrogeni nelle aree sae dei comuni montani, per evitare i black out causa neve spesso, con interruzioni anche lunghe di energia elettrica e acqua. Dice Castelli: “abbiamo sollecitato il Dipartimento della Protezione Civile, che ha stanziato una cifra di 3.750.000 euro per il cratere marchigiano”.I Comuni dove si trovano i villaggi Sae, dunque, possono presentare progetti per dotarsi dei gruppi elettrogeni e sopperire così alla mancanza di energia elettrica ed alle difficoltà che ne derivano. Alcuni, come Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Muccia e Pieve Torina, hanno già ricevuto l’autorizzazione, mentre nell’area Sae di Montecavallo manca solo il collaudo.