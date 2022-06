Le catene che ora stringono le donne afghane dopo la presa dei talebani di quasi un anno fa possono trasformarsi in legame femminile di amicizia, solidarietà e di pace. E’ stato questo il messaggio del flash mob messo in scena dai ragazzi di Accademia 56 Alessandra Cavallari, Sara Paci, Luca Mitillo, con le voci di Chiara Coletta e Mauro Cecili, per la giornata del rifugiato 2022 nell’ambito delle iniziative "Ancona, Città d’Asilo". E' stato uno dei momenti alla Mole Vanvitelliana, dove è anche allestita la mostra di Still I Rise che racconta le frontiere dalla prospettive di bambini e ragazzi. All’interno della sala Magazzino Tabacchi i laboratori organizzati con la rete degli enti di accoglienza per i minori e per gli adulti del sistema Sai, Sistema Accoglienza e Integrazione. Poi il focus sull’Aghanistan al Lazzabaretto con Amad, Associazione Multietnica Antirazzista donne di Ancona e Arci, con esperti e giornalisti, ma soprattutto testimonianze dirette. Amad da tempo ha avviato un corridoio umanitario. Sima, 19 anni, è stata la prima ragazza ad arrivare lo scorso gennaio.