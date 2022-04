Sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Giunta del Comune, gli eventi promossi da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino a Senigallia e che apriranno la stagione estiva della città.

Dopo il successo di “1 Foro per Pasqua” che il 16-17-18 aprile ha attirato centinaia di visitatori e appassionati di artigianato e Made in Italy, le domeniche del 24 aprile e del 22 maggio vedranno i Portici Ercolani, ospitare gli stands de l’“Antiquariato – Alla vecchia Filanda”. La mostra mercato proporrà le eccellenze artistiche che escono dalle mani dei maestri artigiani del territorio, ma non solo. In esposizione ci saranno anche pezzi di antiquariato, mobili pregiati, utensili e attrezzi rurali. Un tuffo nel passato che racconta del saper fare artigiano di ieri e di oggi.

Il 23-24-25 aprile sarà la volta di “Bici Expo Senigallia”, una tre giorni dedicata agli appassionati della bicicletta che verrà ospitata in piazza Garibaldi. Ad illustrare il programma Lorenzo Olivieri, Presidente di “Senigallia Eventi”. Previsti percorsi cicloturistici, musica, esibizioni dal vivo del campione italiano di BMX free style Alessandro Barbero e del Kobra team, ma anche un corso di educazione stradale per gli studenti delle scuole medie, curato dal personale della Polizia locale.

Street food e mercatino artigianale saranno invece i protagonisti nel fine settimana del 14-15 maggio.

Tutti gli eventi sono nati grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Senigallia che ha dato il suo patrocinio. “Siamo molto contenti della collaborazione con Confartigianato”, ha detto il sindaco Massimo Olivetti che ha sottolineato come le iniziative valorizzino la città culturalmente e turisticamente.

“Le manifestazioni che, di fatto, aprono la stagione estiva, confermano che con il comune abbiamo un’ottima intesa e gli stessi obiettivi. Vogliamo puntare sulla qualità di quello che viene proposto per il territorio e destagionalizzare il turismo così da portare persone tutto l’anno con ricadute positive sull’intero il sistema produttivo”, ha detto Giacomo Cicconi Massi, Responsabile territoriale di Senigallia di Confartigianato.

“Stiamo lavorando anche per allestire un calendario di eventi che sarà articolato lungo tutto il periodo estivo. Lo scopo è quello di catturare l’interesse dei senigalliesi e dei tanti visitatori in arrivo in città con un progetto che ha ricadute economiche, ma, nello stesso tempo, un grande valore artistico”, ha spiegato Egidio Muscellini, Presidente dell’area territoriale di Senigallia Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino.