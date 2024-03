Torna il 7 aprile al Fortino Napoleonico, "Welcome to Portonovo", la kermesse legata al mondo dell'enogastronomia marchigiana più seguita della baia del Conero. Tante le cantine che in questi ultimi quindici anni hanno deciso di seguire Varano in bottiglia, garanzia di eventi di qualità e di notevole portata sul territorio.

In occasione dei 15 anni di attività di Varano in bottiglia, a Welcome to Portonovo verrà presentato un nuovo cocktail targato Raval Family: il "Varnelli 15"