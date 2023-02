Un ragazzo di 27 anni – Pierpaolo Panzieri – è stato trovato morto questa mattina in un appartamento del centro storico di Pesaro, in Via Gavelli, vicino al Conservatorio. A dare l'allarme il fratello del giovane, venuto a cercarlo dopo che lui non si era presentato al lavoro, nell'azienda di famiglia. Dopo averlo più volte provato a chiamare senza ricevere risposta, il fratello ha sfondato la porta e trovato il corpo.

Immediata la telefonata ai soccorsi ma il ragazzo probabilmente era già morto da ore. Sul posto gli agenti della squadra mobile di pesaro insieme agli uomini della scientifica e al medico legale.

Secondo le prime indiscrezioni Pierpaolo sarebbe stato ucciso nella notte, probabilmente da qualcuno che conosceva, qualcuno a cui il giovane aveva aperto la porta e con cui aveva trascorso la serata. Sul suo corpo i segni di almeno tre coltellate, inferte tra fianco e schiena, diverse le tracce di sangue presenti nell'abitazione.

Nessuna traccia però dell'arma del delitto, gli agenti l'hanno cercata per ore anche nell'area circostante, tra cestini e tombini della zona, intervenuti anche i vigili del fuoco per esaminare i tetti delle case attigue. Nessuno tra i vicini ha sentito o si è accorto di nulla e Nessuno conosceva Pierpaolo, si era trasferito in quell'appartamento da pochissimi giorni, neppure due settimane, prima abitava nella zona di Baia Flaminia.

Solo l'autopsia potrà svelare ulteriori dettagli anche riguardo all'ora della morte, intanto la casa di via gavelli è stata posta sotto sequestro. Si indaga per omicidio, cercando di individuare un eventuale movente, genitori e amici sono stati convocati in questura.



Servizio di Laura meda e Matteo Delicato