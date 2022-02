Il Pitesai, ovvero il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee preoccupa il comitato Trivelle zero Marche. Di fatto il piano individua le zone dove sarà possibile riavviare prospezioni ed estrazioni di idrocarburi, sospendendo la moratoria del 2019. Dunque anche a largo delle coste marchigiane può ripartire tutto quello che era stato bloccato negli ultimi tre anni con le concessioni già in essere e legate all'estrazione del gas, ma non del petrolio. Dunque più autorizzazioni alle estrazione di gas naturale, ma senza nuove trivellazioni. Ma su questo ultimo punto il comitato storce il naso e si dice dubbioso specialmente ricordando come nonostante la moratoria già lo scorso anno il Ministero guidato dal ministro Roberto Cingolani abbia approvato dieci nuovi progetti di perforazione del suolo marino di cui due al largo delle Marche.