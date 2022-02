La svolta che non ti aspetti arriva dalle stanze del Ministero dello Sviluppo Economico. Luogo deputato alla mediazione sulla vertenza Caterpillar. Al tavolo sindacale in presenza ecco il colosso di Carate Brianza, IMR, 2600 dipendenti tra Italia ed Europa, partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti. Si è detta disposta a trattare con Caterpillar l'acquisizione dello stabilimento di Jesi, assorbendo anche i 189 lavoratori a rischio licenziamento il 24 febbraio. Ora 15 giorni di proroga, martedì 22 incontro in Regione per sancirli.

Dice Pierluigi Bocchini, Presidente di Confindustria Ancona:“Quando si lavora in sinergia i risultati arrivano. Come Confindustria Ancona siamo davvero soddisfatti di quanto emerso oggi al MISE, il primo passo per garantire un futuro alla Caterpillar. Dopo settimane difficili, oggi possiamo dire che un’azienda importante è pronta a rilevare l’azienda di Jesi e a garantire il posto di lavoro a tutti i dipendenti. Adesso comincia la fase di definizione degli accordi, ma la strada è stata imboccata. Una bella dimostrazione che lavorando insieme, a livello locale e nazionale, superando le polemiche e le prese di posizione rigide, si ottiene un risultato dove sono tutti vincenti. Plauso al Ministro Giorgetti e in particolare al coordinatore della Struttura per le crisi d’impresa del MISE Luca Annibaletti, al sindaco Bacci, alla Regione Marche, ai sindacati e non ultimo alla Caterpillar che sta dimostrando anche in questa ultima fase della sua presenza sul nostro territorio quel senso di attaccamento al territorio stesso che caratterizza tutte le aziende nostre associate”.